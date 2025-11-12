Um homem morreu, no início da tarde desta quarta-feira (12), em um confronto com policiais do 13º do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), em Duartina, na rodovia Luiza Blagitz Benetti, via que liga o Centro da cidade ao núcleo José Sebastião Pupo.

Ele conduzia um Volkswagen Gol, que foi acompanhado pela equipe do batalhão porque não acatou a ordem de parada, informa o delegado Paulo Calil. De acordo com a autoridade policial, quando o motorista acatou o comando dos policiais e a viatura emparelhou com o veículo, ele fez menção de que iria atirar.

Neste momento, o policial que estava no banco da frente como passageiro e o do assento traseiro atiraram, assim como um terceiro que desembarcou e seguiu em direção ao Gol. Apenas o motorista não disparou, explica Calil.