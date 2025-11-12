12 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
AÇÃO POLICIAL

Homem morre em confronto com o Baep em Duartina

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Blog do Jader Santos
Confronto ocorreu na rodovia Luiza Blagitz Benetti
Confronto ocorreu na rodovia Luiza Blagitz Benetti

Um homem morreu, no início da tarde desta quarta-feira (12), em um confronto com policiais do 13º do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), em Duartina, na rodovia Luiza Blagitz Benetti, via que liga o Centro da cidade ao núcleo José Sebastião Pupo.

Ele conduzia um Volkswagen Gol, que foi acompanhado pela equipe do batalhão porque não acatou a ordem de parada, informa o delegado Paulo Calil. De acordo com a autoridade policial, quando o motorista acatou o comando dos policiais e a viatura emparelhou com o veículo, ele fez menção de que iria atirar.

Neste momento, o policial que estava no banco da frente como passageiro e o do assento traseiro atiraram, assim como um terceiro que desembarcou e seguiu em direção ao Gol. Apenas o motorista não disparou, explica Calil.

Segundo o delegado, o condutor foi alvejado por ao menos cinco tiros. A equipe do Baep acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o homem deu entrada no Hospital Santa Luzia já sem vida.

Como o caso está sendo registrado pela Polícia Civil, que acionou a perícia técnica e investigará as circunstâncias do confronto, a identidade do motorista não foi divulgada, mas há informações de que ele veio do Paraná há pouco tempo e tinha um bar em Duartina.

