O piloto que morreu na queda da aeronave agrícola ocorrida na tarde desta terça-feira (11), em um canavial entre as cidades de Jaú e Barra Bonita (a 68 quilômetros de Bauru), era Alessandro Guirro, o Comandante Guirrão, de 52 anos, com mais de 30 deles dedicados à aviação.

Morador de Itápolis, ele era dono do próprio avião, usado em pulverizações agrícolas, e atuava com frequência no combate a incêndios em áreas de mata, em parceria com bombeiros da região de Bauru. A despedida será no velório da cidade, onde também será sepultado.

Guirrão deixa a viúva, Marileide Terezinha Parma Guirro, e dois filhos, Bruno e Camila. Em nota, a Prefeitura de Itápolis manifestou pesar e decretou luto oficial de três dias. Entidades ligadas à aviação também lamentaram a morte nas redes sociais, entre elas a página Aviação Agrícola – Voando Baixo.