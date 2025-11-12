Um caminhão carregado com álcool etílico (para limpeza) se envolveu em um acidente com uma carreta enquanto trafegavam pelo quilômetro 405 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no final da noite desta terça-feira (11), em Pirajuí (a 58 quilômetros de Bauru).

Segundo o Centro de Controle de Informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), os veículos seguiam no sentido oeste quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, uma carreta Volvo, com o compartimento de carga vazio, reduziu a velocidade. O condutor da Scania, que vinha logo atrás transportando álcool, não teve tempo hábil para frear.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido e, segundo a Polícia Rodoviária, não houve risco de explosão. O trecho chegou a ficar parcialmente interditado durante a madrugada para atendimento da ocorrência e limpeza da pista, sendo totalmente liberado antes do início da manhã.