12 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
COFFEE BREAK

PF faz buscas em Bauru em operação sobre fraude em licitação

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Com apoio de equipes de Bauru, uma operação da Polícia Federal (PF) de Campinas denominada Coffee Break cumpriu, na manhã desta quarta-feira (12), mandados de busca e apreensão em um endereço no Jardim Aeroporto. A ação, realizada simultaneamente em três estados, apura supostas práticas ilegais envolvendo fraudes em licitações públicas.

A investigação contou com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Polícia Militar do Estado de São Paulo, informa nota da PF. De acordo com o texto, os alvos poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e organização criminosa.

No total, foram expedidos 50 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva em São Paulo, no Distrito Federal e no Paraná, por determinação da 1ª Vara Federal de Campinas (SP).

O material apreendido será encaminhado para análise pericial.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários