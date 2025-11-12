Com apoio de equipes de Bauru, uma operação da Polícia Federal (PF) de Campinas denominada Coffee Break cumpriu, na manhã desta quarta-feira (12), mandados de busca e apreensão em um endereço no Jardim Aeroporto. A ação, realizada simultaneamente em três estados, apura supostas práticas ilegais envolvendo fraudes em licitações públicas.

A investigação contou com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Polícia Militar do Estado de São Paulo, informa nota da PF. De acordo com o texto, os alvos poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e organização criminosa.

No total, foram expedidos 50 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva em São Paulo, no Distrito Federal e no Paraná, por determinação da 1ª Vara Federal de Campinas (SP).