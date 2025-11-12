Uma ocorrência na manhã desta quarta-feira (12) provocou a interdição total de um trecho do Rodoanel Mário Covas, em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo.
Um motorista de carreta deixou o veículo atravessado na pista externa, bloqueando completamente o tráfego entre as rodovias Régis Bittencourt e dos Imigrantes, no sentido da Rodovia Presidente Dutra. No sentido contrário, uma das faixas também precisou ser fechada.
Segundo a concessionária responsável pelo trecho, o condutor, que saiu do Acre com destino a São Bernardo do Campo (SP), entrou em contato com a empresa informando ter sido vítima de um assalto e, depois, de um sequestro.
O caso ainda está sendo apurado, e o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar foi acionado para a ocorrência. O motorista permanece dentro da cabine, sem fazer movimentos, enquanto as equipes tentam estabelecer comunicação e garantir a segurança no local.
A interdição causa reflexos no trânsito e preocupa motoristas que trafegam pela região. Ainda não há previsão para a liberação total das pistas.