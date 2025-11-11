Um homem de 35 anos, preso por furto nesta segunda-feira (10), em Bauru, e liberado nesta terça (11) na audiência de custódia, voltou a ser detido, horas depois, pelo mesmo crime. Ele foi conduzido por policiais militares ao plantão policial onde, novamente, foi autuado em flagrante, e ficou à disposição da Justiça.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), seguranças de um estabelecimento localizado na Vila Falcão contaram à polícia que o suspeito havia cometido furto no local no domingo (9), sem que, contudo, tivesse sido abordado na ocasião.

Nesta data, ele foi visto pelos funcionários nas proximidades, com volume na cintura, e acabou detido. Na revista, foram encontrados uma peça de filé mignon, uma bandeja com quibe e um pacote de feijão, itens avaliados em R$ 158,00.