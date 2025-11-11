Um homem de 35 anos, preso por furto nesta segunda-feira (10), em Bauru, e liberado nesta terça (11) na audiência de custódia, voltou a ser detido, horas depois, pelo mesmo crime. Ele foi conduzido por policiais militares ao plantão policial onde, novamente, foi autuado em flagrante, e ficou à disposição da Justiça.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), seguranças de um estabelecimento localizado na Vila Falcão contaram à polícia que o suspeito havia cometido furto no local no domingo (9), sem que, contudo, tivesse sido abordado na ocasião.
Nesta data, ele foi visto pelos funcionários nas proximidades, com volume na cintura, e acabou detido. Na revista, foram encontrados uma peça de filé mignon, uma bandeja com quibe e um pacote de feijão, itens avaliados em R$ 158,00.
O homem confessou que havia acabado de furtar os produtos do estabelecimento. Como usava uniforme de uma empresa, os seguranças fizeram contato com um representante dela e foram informados que ele havia sido desligado na segunda.
De acordo com a empresa, o então funcionário foi flagrado furtando produtos no local. Preso, foi conduzido ao plantão policial, autuado em flagrante e apresentado nesta terça-feira na audiência de custódia, onde obteve liberdade provisória.
Solto, voltou a cometer o mesmo crime. Diante da reincidência, a Polícia Civil arbitrou fiança no valor de R$ 1,5 mil, que não foi paga, e ele permaneceu preso, aguardando nova audiência de custódia. Os produtos furtados foram restituídos a um representante do estabelecimento.