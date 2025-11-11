Iacanga - Um idoso de 81 anos foi rendido por dois homens armados com faca, nesta terça-feira (11), em Iacanga (50 quilômetros de Bauru). Após ser agredido, ele teve cerca de R$ 15 mil em dinheiro e cartões bancários roubados e foi deixado amarrado. A dupla fugiu e, apesar das buscas, não havia sido localizada até a publicação desta reportagem.
De acordo com o registro policial, a vítima foi abordada pelos assaltantes por volta das 18h, quando chegava em sua residência, no Jardim Vitória. O idoso contou à polícia que os dois criminosos utilizavam máscaras, aparentavam ser jovens e o obrigaram a entrar na casa.
Lá, ele foi agredido, ameaçado com a faca e coagido a entregar aos dois homens o dinheiro que guardava no imóvel e cartões bancários. Na sequência, a dupla fugiu, deixando a vitima amarrada. Quando conseguiu se soltar, pediu socorro e a Polícia Militar (PM) foi acionada.
Com lesões na face e nos braços, o idoso foi encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa da cidade para atendimento. Apesar das diligências, os autores não foram localizados. A ocorrência foi apresentada no plantão policial de Bauru e será investigada pela Polícia Civil.