Longo caminho

A reunião pública realizada nesta terça-feira (11) pela Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Bauru sobre o projeto de lei (PL) que pede autorização dos vereadores para a concessão da coleta e tratamento do lixo à iniciativa privada através de Parceria Público-Privada (PPP) deu bem uma mostra do que já adiantamos aqui: há um longo e espinhoso caminho desde a chegada até a sua aprovação ou rejeição no Legislativo.

Receio pelo futuro

Em que pese o governo municipal ter folgada maioria na Câmara, vários vereadores de situação estão muito receosos quanto aos impactos que a concessão de R$ 4,8 bilhões em 30 anos pode causar, principalmente no bolso da população. Um dos que em geral votam com o governo, Márcio Teixeira (PL) já disse, durante o programa Cidade 360 de ontem, que é contra a concessão. E não é só ele. Há outros, mas que ainda não manifestam sua contrariedade de forma cabal.

Demanda redobrada

Portanto, a tarefa dos articuladores do governo municipal será árdua, até porque restam apenas mais 4 ou 5 sessões neste ano antes do recesso legislativo. E tempo, clareza e transparência total são requisitos básicos sem os quais nem mesmo os mais fiéis aliados da prefeita Suéllen Rosim (PSD) votarão a favor em um projeto dessa magnitude.