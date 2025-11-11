A proposta da Prefeitura de Bauru de conceder à iniciativa privada a coleta e a destinação do lixo reacendeu, nesta semana, uma das discussões mais sensíveis da política urbana: quem paga, quanto paga e por quê.

Enviado semana passada à Câmara Municipal pela prefeita Suéllen Rosim (PSD), o Projeto de Lei (PL) autoriza a celebração de uma parceria público-privada (PPP) para a gestão dos resíduos sólidos (lixo orgânico e seletivo) e da limpeza urbana da cidade. O contrato previsto é de R$ 4,8 bilhões por 30 anos.

Mas o que mais chamou a atenção de vereadores e entidades durante a reunião pública realizada pela Comissão de Justiça do Legislativo nesta terça-feira (11) foi o desenho da nova tarifa do lixo, que será cobrada junto à conta de água do DAE e terá o valor dobrado entre a primeira e a segunda fase de operação.