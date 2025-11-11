Botucatu - Uma motociclista de 28 anos sofreu fraturas nas pernas, no início da manhã desta terça-feira (11), após ser atingida por um carro enquanto aguardava a abertura do semáforo no cruzamento das ruas Tenente João Francisco e Brás de Assis, na Vila Carmelo, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).
O acidente ocorreu por volta das 6h20 e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram uma Honda CG Titan 160 parada, ao lado de um carro. Na sequência, um HB20 surge em alta velocidade e atinge violentamente a traseira da moto, lançando a motociclista para o alto.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a vítima contou à polícia que sofreu fraturas nas pernas direita e esquerda e foi levada ao Pronto-Socorro Municipal pelo Samu. Por ter ficado inconsciente após a colisão e queda, ela não soube informar dados do condutor do automóvel HB20.
No BO, o motorista consta como autor desconhecido. As imagens também revelam que, após atingir a moto, o HB20 colidiu com um carro que cruzava a via, onde estava um casal. A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será investigada pela Polícia Civil.