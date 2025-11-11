11 de novembro de 2025
EM BOTUCATU

Carro atinge motociclista parada em semáforo e ela sofre fraturas

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/redes sociais
Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Tenente João Francisco e Brás de Assis, na Vila Carmelo
Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Tenente João Francisco e Brás de Assis, na Vila Carmelo

Botucatu - Uma motociclista de 28 anos sofreu fraturas nas pernas, no início da manhã desta terça-feira (11), após ser atingida por um carro enquanto aguardava a abertura do semáforo no cruzamento das ruas Tenente João Francisco e Brás de Assis, na Vila Carmelo, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

O acidente ocorreu por volta das 6h20 e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram uma Honda CG Titan 160 parada, ao lado de um carro. Na sequência, um HB20 surge em alta velocidade e atinge violentamente a traseira da moto, lançando a motociclista para o alto.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a vítima contou à polícia que sofreu fraturas nas pernas direita e esquerda e foi levada ao Pronto-Socorro Municipal pelo Samu. Por ter ficado inconsciente após a colisão e queda, ela não soube informar dados do condutor do automóvel HB20.

No BO, o motorista consta como autor desconhecido. As imagens também revelam que, após atingir a moto, o HB20 colidiu com um carro que cruzava a via, onde estava um casal. A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será investigada pela Polícia Civil.

