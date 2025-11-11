O Tribunal de Justiça (TJ) anulou, por maioria de votos, júri popular realizado em fevereiro deste ano que condenou a 16 anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, J.L.F.M., acusado de jogar do viaduto da rua Treze de Maio, no Centro de Bauru, no dia 29 de outubro de 2020, o cadeirante Luiz Antonio Barreto, de 42 anos, conhecido como "Seninha", causando a morte dele (leia mais abaixo). Com a decisão, publicada nesta segunda-feira (10) no portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ele será submetido a um novo julgamento.

O órgão deu provimento a recurso de apelação apresentado pelo advogado do réu, Thiago Henrique Rossetto Vidal, do escritório Rossetto Vidal Advogados. A defesa alegou que houve violação à Súmula Vinculante 11, do Supremo Tribunal Federal (STF), justificando que o magistrado presidente do Tribunal do Júri negou pedido para que o réu fosse submetido a julgamento sem o uso de algemas.

Na ocasião, o juiz afirmou que sua decisão estaria justificada diante da deficiente segurança do prédio. Conforme a defesa, a 13.ª Câmara de Direito Criminal do TJ reconheceu, por maioria de votos, que o magistrado indeferiu o pedido baseado em fundamentos genéricos e abstratos, e não em fundamentação concreta. O desembargador Augusto de Siqueira apresentou declaração de voto contrário.