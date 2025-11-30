Pela primeira vez na história do curso de Jornalismo da Unesp-Bauru, uma turma de ex-alunos realiza um reencontro oficial dentro do campus. O evento marca os 30 anos de formatura da turma de 1992–1995, e será realizado nesta sexta-feira (14), com atividades abertas aos estudantes e professores da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design (Faac) e à comunidade, no campus da Unesp em Bauru.
O curso de Jornalismo da Unesp é um dos mais tradicionais do País e completou 40 anos de existência, formando profissionais que se destacam nas mais diversas áreas da comunicação, da grande imprensa à docência, do audiovisual ao setor público.
A ideia do reencontro nasceu de um grupo ativo de ex-alunos que, mesmo depois de três décadas, manteve viva a conexão por meio de encontros e de um grupo de WhatsApp. Em 2023, a perda de colegas da turma reacendeu o desejo de reencontrar os amigos e revisitar as memórias do tempo de faculdade.
“Queríamos nos ver novamente, mas também devolver algo à universidade que nos formou. O reencontro virou uma oportunidade de troca com as novas gerações”, explica Amanda Costa, jornalista e uma das organizadoras.
Vivência
A programação inclui visitas oficiais à TV Unesp, inaugurada 16 anos após a formatura dos ex-alunos, e à Rádio Unesp. A partir das 16h acontece uma vivência intergeracional entre ex-alunos, docentes e estudantes do curso, com oficinas temáticas e, às 19h, tem um talk show interativo. A proposta é promover o diálogo entre os futuros jornalistas, que nasceram em meio às redes sociais, e profissionais com carreiras consolidadas, que começaram nas máquinas de escrever Olivetti. Esta foi a última turma a ter aula nas máquinas de escrever no laboratório de técnicas de redação e, ao mesmo tempo, implementaram o jornalismo digital e online nos maiores veículos do país.
As oficinas, com duração de 60 minutos, abordarão temas como escrita criativa, jornalismo internacional, inteligência artificial, comunicação pública, carreira acadêmica e estereótipos de gênero e padrões estéticos no jornalismo de TV. Já o talk show, que foi estruturado para ser descontraído e participativo, reunirá diferentes gerações para refletir sobre o futuro do jornalismo. Juntos, ex-alunos e atuais estudantes criarão um manifesto sobre o que esperam do exercício da profissão.
Tributo
“É emocionante voltar à Unesp depois de 30 anos e perceber que os laços permanecem. Este reencontro é um abraço coletivo na nossa própria história e um tributo à universidade pública que nos formou”, completa Ana Beatriz Santos, jornalista da Rádio Senado e uma das articuladoras do evento junto à instituição.
O encontro tem apoio da direção da FAAC e da coordenação do curso de Jornalismo, reafirmando a importância do vínculo entre a universidade e seus egressos.
Programação
Confira os temas de oficinas, palestras e talk shows:
- Jornalista onde menos se espera
- Além das fronteiras
- Jornalismo x IA
- Curso de focas do Estadão
- Carreira acadêmica
- Competência não tem aparência
- Comunicação pública + comunicação cidadã
- Escreva pecinhas
- A programação também inclui apresentação do grupo O Samba na Cidade.
As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo site: https://eventos.faac.unesp.br/30anosjornalismo-641129/
SERVIÇO:
Evento: 30 anos de formatura – Jornalismo Unesp (turma 1992–1995)
Data: 14 de novembro de 2025
Locais: Unesp-Bauru (Faac) - avenida Engenheiro Edmundo Carrijo Coube, 14-01
Atividades principais: Oficinas temáticas, talk show intergeracional, visita à TV Unesp e Rádio Unesp
Organização: Comissão de ex-alunos formada por Amanda Costa, Ana Beatriz Santos, Andreia Huertas, Cristiane Tobace, Fábio Amorim, Fábio Grellet, Luciana Alves, Marcus Bastos, Rogerio Ferraraz, Rosana Rife e Simone Cavalcanti.