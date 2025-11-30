Pela primeira vez na história do curso de Jornalismo da Unesp-Bauru, uma turma de ex-alunos realiza um reencontro oficial dentro do campus. O evento marca os 30 anos de formatura da turma de 1992–1995, e será realizado nesta sexta-feira (14), com atividades abertas aos estudantes e professores da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design (Faac) e à comunidade, no campus da Unesp em Bauru.

O curso de Jornalismo da Unesp é um dos mais tradicionais do País e completou 40 anos de existência, formando profissionais que se destacam nas mais diversas áreas da comunicação, da grande imprensa à docência, do audiovisual ao setor público.

A ideia do reencontro nasceu de um grupo ativo de ex-alunos que, mesmo depois de três décadas, manteve viva a conexão por meio de encontros e de um grupo de WhatsApp. Em 2023, a perda de colegas da turma reacendeu o desejo de reencontrar os amigos e revisitar as memórias do tempo de faculdade.