Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante no final da noite desta segunda-feira (10), após ameaçar com uma faca outra mulher de 42 anos que mora com ela, segundo registro policial, e cometer injúria racial ao chamar um policial de “macaco”. O caso ocorreu no distrito de Tibiriçá, em Bauru. A indiciada também responderá por lesão corporal, desacato e resistência à prisão.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia de ameaça e briga em um imóvel. No local, conforme apurado pela corporação, a suspeita estava embriagada.
A abordagem foi feita em frente à casa onde ambas residem. Segundo o BO, a suspeita estava agressiva e chegou a chutar a vítima e os policiais militares. Diante da situação, a equipe precisou usar força moderada para contê-la e algemá-la. Ainda segundo a PM, durante a ação, a mulher ofendeu um dos policiais chamando-o de “preto” e “macaco”.
Ela foi encaminhada ao Plantão Policial de Bauru, onde, conforme consta do boletim de ocorrência, voltou a ofender os policiais militares. O delegado plantonista ratificou a prisão em flagrante, e a indiciada permaneceu presa, à disposição da Justiça.