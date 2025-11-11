No evento, as crianças da instituição entregaram suas cartinhas ao Bom Velhinho, que esteve acompanhado do superintendente estadual dos Correios, Guilherme Alves Barbosa, do Coral Encanto Postal, e da carismática mascote carteira Maria Cristina, a "carteirita".

A campanha Papai Noel dos Correios foi lançada no interior do Estado de São Paulo, nesta segunda-feira (10), na Creche São Paulo, em Bauru/SP.

- Envio das cartas para o Papai Noel: até 5/12/25

- Adoção das cartas: até 19/12/24

- Recebimento dos presentes: até 19/12/24

Há 36 anos, essa corrente do bem une esforços da estatal e da sociedade para atender os pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A cada edição, a campanha reforça valores de inclusão, diversidade, representatividade, integridade e transparência. Em três décadas, quase 7 milhões de cartinhas foram atendidas. Em 2024, quando a ação completou 35 anos, 350 mil cartas foram adotadas.

Como funciona: Os Correios recebem as cartinhas de crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel e, também, de estudantes das escolas da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras. Após serem lidas e selecionadas, as cartas são disponibilizadas nos pontos de adoção e no blog da campanha. Até o momento, a campanha já recebeu mais de 130 mil cartas para adoção, somadas as cartas físicas, disponíveis nas agências participantes, e as digitais, acessíveis no Blog do Noel. Muitas cartinhas pedem bonecas, carrinhos de controle remoto, material escolar e bicicletas.