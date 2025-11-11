A 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) prendeu, no início da manhã desta quarta-feira (11), a pessoa apontada como autora do homicídio que chocou Bauru no dia 20 de julho deste ano, quando um homem de 42 anos foi morto com um tiro no pescoço após uma discussão motivada por uma pipa.

O indiciado de 39 anos foi localizado pela investigação chefiada pelo delegado Cledson Luiz do Nascimento em uma chácara de Arealva (a 41 quilômetros de Bauru), monitorada com uso de drone.

O trabalho contou com uma força-tarefa que envolveu o apoio de todas as delegacias da Deic Bauru, sendo a de Homicídios, a de Investigações Gerais (DIG), a de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) e o Grupo de Operações Especiais (GOE), além da Delegacia de Polícia de Arealva.