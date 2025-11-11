A 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) prendeu, no início da manhã desta quarta-feira (11), a pessoa apontada como autora do homicídio que chocou Bauru no dia 20 de julho deste ano, quando um homem de 42 anos foi morto com um tiro no pescoço após uma discussão motivada por uma pipa.
O indiciado de 39 anos foi localizado pela investigação chefiada pelo delegado Cledson Luiz do Nascimento em uma chácara de Arealva (a 41 quilômetros de Bauru), monitorada com uso de drone.
O trabalho contou com uma força-tarefa que envolveu o apoio de todas as delegacias da Deic Bauru, sendo a de Homicídios, a de Investigações Gerais (DIG), a de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) e o Grupo de Operações Especiais (GOE), além da Delegacia de Polícia de Arealva.
Conforme o JCNET noticiou, a vítima, Márcio Alves, estava soltando pipa com crianças e adolescentes na esquina de sua casa, na quadra 1 da rua João Batista Fazzio, no Jardim Vitória, quando o crime ocorreu. O delegado informou que, após a oitiva de testemunhas e a análise de imagens de câmeras de segurança, o caso foi esclarecido já no dia seguinte ao homicídio. O autor, no entanto, estava foragido desde então.
Vingança
De acordo com Cledson, a desavença teve início após a linha da pipa do filho pequeno do homem apontado com autor ser cortada com cerol, o que o levou confrontar Alves pelo ocorrido. A confusão evoluiu para agressões físicas mútuas e, como a vítima tinha maior porte físico, o suspeito acabou deixando o local, mas jurou vingança e disse que Alves “não sabia com quem tinha mexido”. Cerca de 20 minutos depois, ele retornou armado em um Fiesta Sedan prata.
Ainda segundo o delegado, o autor desceu do carro empunhando um pedaço de madeira, semelhante a um porrete, e passou a desferir golpes nas pernas da vítima. Mesmo assim, pela compleição física, a vítima resistiu e tentou revidar, momento em que o suspeito sacou uma pistola e efetuou um disparo à queima-roupa na região do pescoço. O projétil atingiu o pulmão de Alves, que ainda correu em direção à sua casa em busca de socorro, mas morreu antes da chegada do Samu.
A vítima não possuía antecedentes criminais. Já o homem preso nesta terça (11) tem passagens por tráfico de entorpecentes e roubo. Com mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, ele era procurado pela 3.ª DH e responderá por homicídio duplamente qualificado: por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
A prisão
Nesta terça-feira, de posse do mandado de prisão temporária, os policiais civis foram até a propriedade rural, que fica a aproximadamente quatro quilômetros da rodovia Cesário José de Castilho (SP-321), no bairro rural Aparecidinha. O autor do homicídio foi localizado no interior do imóvel e não ofereceu resistência.
No local, foi apreendida uma espingarda sem munições, que ele alegou pertencer ao proprietário da chácara, um morador de Bauru. Afirmou estar no imóvel como “caseiro” e trabalhando eventualmente em propriedades rurais da região.
Ele confessou o crime, alegando “legítima defesa” e dizendo que a arma era da vítima, acrescenta Cledson. Será conduzido à Cadeia de Avaí e passará por audiência de custódia.