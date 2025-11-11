Bauru foi palco, no último sábado (8), de um dos maiores e mais aguardados eventos universitários do país: a formatura da turma de Medicina da USP, realizada pela Ticomia Formaturas, empresa referência nacional no setor. A celebração reuniu cerca de 800 convidados e marcou uma noite repleta de emoção, inovação e experiências únicas.
O grande destaque do evento foi a inauguração do novo palco da Ticoland, espaço temático da Ticomia inspirado nos grandes festivais internacionais, como o Tomorrowland. Nesta edição, o palco estreou com a temática de Dubai, trazendo uma cenografia grandiosa, elementos futuristas e um espetáculo de luzes e tecnologia que impressionou o público. O novo palco passa a ser o cenário oficial da temporada 2026 da empresa.
Com uma estrutura imersiva, performances exclusivas e tecnologia de ponta, o espaço consolidou a proposta da Ticomia de transformar formaturas em experiências sensoriais completas, elevando o conceito de evento universitário a outro patamar.
Fundada em Bauru há mais de 32 anos, a Ticomia se consolidou como a maior empresa de formaturas do Brasil, com eventos realizados em mais de 300 cidades. Reconhecida pela excelência operacional e pela grandiosidade de suas produções, a marca reafirma seu protagonismo ao entregar formaturas que unem segurança, emoção e entretenimento de alto nível.
Além de celebrar a conquista dos novos médicos da USP, o evento também movimentou a economia local, impulsionando setores como hotelaria, gastronomia, transportes e serviços. A realização de um evento dessa magnitude reforça o nome de Bauru como um centro de grandes experiências universitárias, atraindo olhares de todo o país.
Fotos: Douglas Willian