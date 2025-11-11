Bauru foi palco, no último sábado (8), de um dos maiores e mais aguardados eventos universitários do país: a formatura da turma de Medicina da USP, realizada pela Ticomia Formaturas, empresa referência nacional no setor. A celebração reuniu cerca de 800 convidados e marcou uma noite repleta de emoção, inovação e experiências únicas.

O grande destaque do evento foi a inauguração do novo palco da Ticoland, espaço temático da Ticomia inspirado nos grandes festivais internacionais, como o Tomorrowland. Nesta edição, o palco estreou com a temática de Dubai, trazendo uma cenografia grandiosa, elementos futuristas e um espetáculo de luzes e tecnologia que impressionou o público. O novo palco passa a ser o cenário oficial da temporada 2026 da empresa.

Com uma estrutura imersiva, performances exclusivas e tecnologia de ponta, o espaço consolidou a proposta da Ticomia de transformar formaturas em experiências sensoriais completas, elevando o conceito de evento universitário a outro patamar.