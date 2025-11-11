O Sesi Judô esteve presente nas duas maiores competições do calendário nacional da modalidade: o CBI Troféu Brasil e o Grand Prix Nacional. Com uma delegação de 35 atletas e um torneio de altíssimo nível, o time de Desempenho, sediado no Sesi Botucatu, conquistou quatro medalhas e a quinta colocação na disputa por equipes mistas. Os torneios foram sediados no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, entre os dias 7 e 9 de novembro.
Das quatro medalhas do Sesi Judô em um torneio do mais alto nível do judô nacional, três foram de bronze e uma de ouro. Maria Paula Guilherme (70kg) foi a judoca do Sesi-SP que subiu no lugar mais alto do pódio, enquanto Marcela Shimada (52kg), Luana Carvalho (70kg) e William Pereira Jr. (100kg) conquistaram as de bronze.
A caminhada de Maria Paula até sua medalha de ouro começou com um ippon sobre Brenda Gonzaga, do Grêmio Náutico União (RS), na segunda fase. Na sequência, a judoca do Sesi-SP bateu Bianca Freitas, do Minas Tênis Clube (MG), também por ippon. Nas quartas de final, enfrentou Vitoria Silva, da SE Palmeiras (SP), e venceu por waza-ari, avançando para o confronto com outra atleta do Sesi Judô, Luana Carvalho, vencendo também por waza-ari. Na grande final, contra Ellen Froner, do EC Pinheiros (SP), Maria Paula venceu por ippon, se tornando campeã da categoria até 70kg.
Já na disputa do Grand Prix Nacional, por equipes mistas, o Sesi Judô começou a competição vencendo o KIAI (RS), com placar de 4 a 1 em lutas. Na fase seguinte, em uma disputa muito equilibrada, o time do Sesi-SP foi superado em 4 a 3 pelo Minas Tênis Clube, caindo para a repescagem. Na sequência, a equipe de Desempenho do Sesi-SP bateu a Sociedade Morgenau (RS) por 4 a 1, e chegou na luta pela medalha, sendo superado pelo CR Flamengo.
CBI Troféu Brasil e Grand Prix Nacional de Judô
7 a 9 de novembro, Minas Tênis Clube, Belo Horizonte (MG)
Medalhistas Sesi Judô:
Ouro
Maria Paula Dias Lizardo Guilherme – 70kg
Bronze
Marcela Kin Campos Shimada – 52kg
Luana Oliveira de Carvalho – 70kg
William Pereira de Souza Junior – 100kg