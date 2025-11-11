Dois carros se envolveram em uma forte batida por volta das 8h desta terça-feira (11), no cruzamento das quadras 11 e 12 da avenida Rodrigues Alves com a rua Araújo Leite, no Centro de Bauru. Uma idosa de 75 anos e um homem, ambos motoristas, sofreram ferimentos e foram socorridos pelo Samu com fortes dores em diversas partes do corpo. A equipe de trânsito da 1.ª Companhia da Polícia Militar atendeu à ocorrência e recebeu apoio do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb.

Segundo o que o JCNET apurou, o HB20 sedan preto de Bauru, conduzido pelo homem, descia pela Araújo Leite, enquanto o Toyota Etios cinza, com placas de Pirajuí, seguia pela Rodrigues Alves sentido Nações Unidas. Por motivos ainda a serem apurados, houve o choque transversal entre os veículos. Com a batida, o Etios foi lançado para o sentido oposto da avenida. Só parou ao atingir um ônibus estacionado. O circular sofreu pequenos danos na carenagem. O local possui semáforos em todos os sentidos daquele trecho.

Ambulâncias do Samu levaram os condutores para o Pronto-Socorro Central. Um boletim de ocorrência ainda será registrado.