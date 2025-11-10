10 de novembro de 2025
TROCA DE INFORMAÇÕES

Polícia Civil prende em Bauru homem foragido por estupro na Bahia

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A localização do procurado só foi possível após troca de informações entre as Polícias Civis da Bahia e de São Paulo
Após troca de informações entre as Polícias Civis da Bahia e de São Paulo, um homem de 30 anos, procurado por estupro cometido naquele estado, foi preso na última sexta-feira (7), em Bauru. Ele é investigado também por crimes de estelionato e, de acordo com a polícia, se passava por outras pessoas para não chamar a atenção de autoridades.

A operação visando à localização do foragido ocorreu após cooperação entre Centro de Inteligência Policial, Setor de Investigações e Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Bauru e o setor de Inteligência da 1.ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana), na Bahia.

O homem estava foragido desde a sentença, que o condenou a pena de 19 anos de reclusão por estupro, e, segundo a Polícia Civil, vinha utilizando diferentes identidades para evitar a ação da Justiça.

Conforme a polícia, ele também é apontado como autor de estelionatos cometidos nos estados de Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e São Paulo, que causaram prejuízos a múltiplas vítimas.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional paulista, onde permaneceu à disposição da Justiça, e deverá ser transferido para o sistema prisional baiano para o cumprimento das medidas cabíveis.

