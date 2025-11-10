Após troca de informações entre as Polícias Civis da Bahia e de São Paulo, um homem de 30 anos, procurado por estupro cometido naquele estado, foi preso na última sexta-feira (7), em Bauru. Ele é investigado também por crimes de estelionato e, de acordo com a polícia, se passava por outras pessoas para não chamar a atenção de autoridades.

A operação visando à localização do foragido ocorreu após cooperação entre Centro de Inteligência Policial, Setor de Investigações e Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Bauru e o setor de Inteligência da 1.ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana), na Bahia.

O homem estava foragido desde a sentença, que o condenou a pena de 19 anos de reclusão por estupro, e, segundo a Polícia Civil, vinha utilizando diferentes identidades para evitar a ação da Justiça.