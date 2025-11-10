O autor do descarte irregular de dezenas de caixas com soro fisiológico vencido na área rural de Bauru, na Água do Capim, próximo à saída da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Arealva, denunciado pelo vereador Júnior Rodrigues (PSD) neste domingo (9), foi identificado e ouvido nesta segunda-feira (10) pela Polícia Civil. Ele responderá por crime ambiental.
De acordo com o delegado Marcelo Bertoli Gimenes, do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, o investigado é dono de uma transportadora, e também aluga palets em seu galpão, pelo valor de R$ 100,00, para outras empresas guardarem os seus pertences.
Durante o depoimento, o homem contou ao delegado que as caixas com os soros fisiológicos ficaram em um desses espaços alugados por aproximadamente oito meses e que, ao perceber que os materiais estavam vencidos, entrou em contato com o responsável para alertá-lo e foi orientado a descartá-los.
O empresário disse que pesquisou como deveria fazer e, inclusive, chegou a entrar em contato com uma entidade da causa animal para tentar doar o produto, mas houve recusa pelo fato de ele estar vencido. Ele, então, alega que decidiu descartar as caixas em uma estrada de terra no trajeto para sua casa.
Segundo o delegado, o homem admitiu ter realizado dois descartes irregulares do mesmo produto no local, um no último dia 15 de setembro e outro neste domingo. Após a oitiva na CPJ, ele foi liberado e deve responder em liberdade com base na chamada "Lei de Crimes Ambientais", por causar poluição.
Ainda conforme Gimenes, o SIG também irá apurar por qual razão insumos que teriam como destino um hospital em Cuiabá (MT) ficaram guardados em um galpão em Bauru até vencerem. Nesta segunda, a Polícia Civil chegou a tentar contato com a empresa responsável pelos soros fisiológicos, sem sucesso.
Relembre o caso
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o descarte ilegal dos insumos foi denunciado pelo vereador Júnior Rodrigues (PSD) às polícias Militar e Civil após alerta de moradores da região e as caixas foram recolhidas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Na ocasião, o vereador declarou que esta seria a terceira vez que materiais com etiquetas de um mesmo hospital de Cuiabá (MT) eram encontrados em Bauru e disse que o fato poderia causar contaminação do solo e risco à saúde de crianças e animais.
"É absurdo e perigoso. Nossa cidade não pode virar depósito de lixo farmacêutico. Isso é grave demais e precisa ser investigado até o fim", afirmou o parlamentar.