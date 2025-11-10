O autor do descarte irregular de dezenas de caixas com soro fisiológico vencido na área rural de Bauru, na Água do Capim, próximo à saída da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Arealva, denunciado pelo vereador Júnior Rodrigues (PSD) neste domingo (9), foi identificado e ouvido nesta segunda-feira (10) pela Polícia Civil. Ele responderá por crime ambiental.

De acordo com o delegado Marcelo Bertoli Gimenes, do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, o investigado é dono de uma transportadora, e também aluga palets em seu galpão, pelo valor de R$ 100,00, para outras empresas guardarem os seus pertences.

Durante o depoimento, o homem contou ao delegado que as caixas com os soros fisiológicos ficaram em um desses espaços alugados por aproximadamente oito meses e que, ao perceber que os materiais estavam vencidos, entrou em contato com o responsável para alertá-lo e foi orientado a descartá-los.