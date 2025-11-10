Durante o horário de aula, um adolescente feriu outro com um canivete, na manhã desta segunda-feira (10), na Escola Estadual Francisco Antunes, localizada na Vila Seabra, em Bauru. O caso levou a Polícia Militar e o Samu ao endereço, o que chamou a atenção da vizinhança e da comunidade escolar.

Conforme apurado pelo JCNET, os dois estudantes têm entre 14 e 15 anos. Durante um desentendimento motivado por futebol, um deles pegou o canivete que havia levado à escola — o que é proibido — e feriu o glúteo do colega.

O menino foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Bela Vista, por protocolo de segurança, mas a lâmina não o perfurou. A ocorrência provocou preocupação entre os pais de alunos, sendo que alguns fizeram críticas em relação à segurança.