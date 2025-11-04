A Unimed Bauru realizou no sábado, dia 8 de novembro, a quarta edição de 2025 do seu tradicional Curso para Gestantes, promovido pelo setor de Medicina Preventiva. O evento foi realizado das 8h às 17h, no auditório da Igreja Batista do Estoril, reunindo dezenas de gestantes e acompanhantes em um dia repleto de aprendizado e troca de experiências.

O evento é gratuito e voltado a mulheres em qualquer fase da gestação, sejam ou não beneficiárias da cooperativa médica. Cada participante pôde levar um acompanhante. Nesta edição, o curso contou também com a parceria da Associação Mulher Unimed (AMU), que possibilita a participação de gestantes atendidas pela instituição.

Durante o dia, os participantes acompanharam palestras e oficinas sobre temas fundamentais para o período gestacional e os primeiros cuidados com o bebê, como primeiros socorros, aleitamento materno, cuidados com o recém-nascido, nutrição, sono, atividade física e aspectos emocionais da maternidade. Uma aula especial voltada aos pais de primeira viagem também integrou a programação.