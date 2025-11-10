Após uma perseguição policial que resultou em tiros, a Polícia Militar de Bauru apreendeu, na noite deste domingo (9), um adolescente que completou 17 anos há poucos dias, pelos atos infracionais de receptação dolosa, resistência e porte ilegal de arma de fogo. Consta do registro policial que o adolescente estava armado, apontou o revólver na direção à equipe, que revidou, acertando o jovem nos glúteos.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da 1.ª Companhia foi alertada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de que um Volkswagen Gol vermelho modelo 1996, cujas placas o apontavam como veículo furtado, transitava nas imediações da avenida Nações Unidas, na região do Jardim do Contorno. Uma equipe localizou e passou a acompanhar o carro, onde estavam o motorista e um acompanhante.

Na quadra 5 da rua Joaquim Gonçalves Soriano, no bairro Pousada da Esperança, os dois ocupantes deixaram o veículo e correram para uma área de mata conhecida por ser ponto de tráfico de drogas. Ainda segundo o BO, o adolescente era quem estava ao volante e desembarcou empunhando uma arma de fogo de aparência prateada em direção à equipe policial.