Após uma perseguição policial que resultou em tiros, a Polícia Militar de Bauru apreendeu, na noite deste domingo (9), um adolescente que completou 17 anos há poucos dias, pelos atos infracionais de receptação dolosa, resistência e porte ilegal de arma de fogo. Consta do registro policial que o adolescente estava armado, apontou o revólver na direção à equipe, que revidou, acertando o jovem nos glúteos.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da 1.ª Companhia foi alertada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de que um Volkswagen Gol vermelho modelo 1996, cujas placas o apontavam como veículo furtado, transitava nas imediações da avenida Nações Unidas, na região do Jardim do Contorno. Uma equipe localizou e passou a acompanhar o carro, onde estavam o motorista e um acompanhante.
Na quadra 5 da rua Joaquim Gonçalves Soriano, no bairro Pousada da Esperança, os dois ocupantes deixaram o veículo e correram para uma área de mata conhecida por ser ponto de tráfico de drogas. Ainda segundo o BO, o adolescente era quem estava ao volante e desembarcou empunhando uma arma de fogo de aparência prateada em direção à equipe policial.
Diante da tentativa de disparo, um dos policiais atirou duas vezes em legítima defesa, acertando o agressor na região glútea, informou a corporação. Após ser alvejado, o adolescente lançou a arma ao solo, sendo imediatamente contido pela equipe. O passageiro também tentou fugir, mas foi detido.
Uma ambulância do Samu socorreu o jovem atingido e o encaminhou ao Pronto-Socorro Central, onde recebeu o primeiro atendimento e foi transferido, na sequência, para internação no Hospital Estadual, sob escolta policial.
A apreensão do adolescente foi ratificada, e a arma — um revólver calibre 32, municiado com quatro projéteis, sendo dois já picotados — foi apreendida. O passageiro do carro prestou depoimento e informou que achava que o veículo era do condutor e que a arma pertencia ao próprio jovem, que a portava para proteção pessoal. Depois de ser qualificado, foi liberado.