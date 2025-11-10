Pesquisa do Sebrae-SP destaca que os consumidores do Estado de São Paulo estão cada vez mais atentos à Black Friday. De acordo com o levantamento “Black Friday 2025 – Quem compra do pequeno”, cerca de 68 mil pequenos negócios devem se beneficiar com o aumento das vendas para a data. Desse total, 36,7 mil são micro e pequenas empresas (54%) e 31,4 mil são Microempreendedores Individuais (46%).
“Cada vez mais consumidores brasileiros estão se acostumando a esperar pela Black Friday para realizar compras. A expectativa por descontos significativos leva muitas pessoas a adiarem as compras para novembro e algumas até antecipam as compras de Natal”, explica o coordenador de pesquisas do Sebrae-SP, Felipe Ferreira Barros.
A pesquisa retrata bem esse cenário. Dados mostram que 47% dos consumidores começam a pesquisar suas compras de Black Friday com um a três meses de antecedência, demonstrando um comportamento planejado e estratégico na busca por melhores oportunidades. Além disso, 20% a 24% iniciam as pesquisas entre quatro e seis meses antes, reforçando que boa parte do público se antecipa ao período promocional.
As principais intenções de compras para a Black Friday concentram-se em roupas, calçados e acessórios (49%); produtos de beleza e perfumaria (42%); eletrônicos, como smartphones, TVs, vídeo games e notebooks (39%); e eletroportáteis, como air fryer, mixer, secador de cabelo e aspirador de pó (35%); indicando a preferência dos consumidores por itens de uso pessoal e presentes.
Os clientes utilizam diversas fontes para buscar informações sobre promoções na Black Friday, com destaque para sites e aplicativos das próprias lojas (44%), redes sociais (44%) e marketplaces (41%). “Esses três canais se consolidam como os principais pontos de contato entre marcas e consumidores, evidenciando a importância da presença digital integrada”, reforça Felipe.
Durante a compra
A pesquisa traz, ainda, os principais fatores que influenciam a compra em pequenos negócios. O preço, as ofertas e promoções aparecem na frente com 29%, seguidos pela qualidade dos produtos (24%). “Esses números indicam que o consumidor busca o equilíbrio entre custo e valor percebido, demonstrando que, além de bons preços, espera qualidade e confiança na entrega do produto”, ressalta o coordenador de pesquisas.
27% dos consumidores afirmam comprar a maior parte presencialmente e um pouco pela internet durante a Black Friday, revelando a força do varejo físico mesmo em um contexto de digitalização crescente. Além disso, 24% dividem igualmente entre o online e o presencial, o que reforça o comportamento híbrido do consumidor atual.
Somando os que consideram as promoções parcialmente confiáveis e confiáveis, percebe-se algum grau de veracidade nos descontos da Black Friday. Apesar de certa desconfiança, a maioria reconhece oportunidades reais de economia: 62% afirmam que as promoções se destacam no ano, com 74% acreditando que as promoções de Black Friday são melhores em lojas online do que nas lojas físicas.
Para o especialista do Sebrae-SP, um dado interessante é o de que 23% dos consumidores compram com a finalidade de obter promoções exclusivas da Black Friday. “Muitas vezes, os clientes são atraídos pelo desconto, o que gera o impulso da compra estimulado pelo medo em ficar de fora e perder alguma promoção. Essa é uma oportunidade para os pequenos negócios atraírem e fidelizarem seus clientes”, orienta Felipe.
Gastos
A pesquisa mostra que 58% dos consumidores pretendem gastar mais nos pequenos negócios com a Black Friday 2025 do que no ano anterior. O ticket médio de gastos está em R$ 1.639,60. Para contemplar esse ímpeto pelos descontos, 25% dos consumidores pretendem usar o 13º salário para comprar na Black Friday e pagar contas, enquanto outros 21% planejam dividir o valor entre as compras da Black Friday e as de fim de ano, revelando um comportamento equilibrado entre consumo e responsabilidade financeira. Além disso, 20% afirmam que pretendem comprar na Black Friday e ainda poupar parte do valor, demonstrando preocupação com o planejamento financeiro.
Entre os meios de pagamento, 66% afirmam que utilizarão PIX, seguidos por 41% que pretendem optar pelo cartão de crédito à vista e outros 41% que preferem o parcelamento. A opção de débito aparece com 31%, seguida pelo dinheiro (20%) e boleto (4%).
Metodologia
A pesquisa “Black Friday 2025 – Quem compra do pequeno” foi elaborada com base em depoimentos de 670 pessoas físicas no Estado de São Paulo, com 18 anos ou mais, entre os dias 29 de setembro a 14 de outubro de 2025. Este levantamento busca entender o perfil dos consumidores que compram durante a Black Friday, compreendendo os principais motivos de suas escolhas e os padrões de compra. Esses insights visam capacitar as MPEs para melhorar sua competitividade.