Pesquisa do Sebrae-SP destaca que os consumidores do Estado de São Paulo estão cada vez mais atentos à Black Friday. De acordo com o levantamento “Black Friday 2025 – Quem compra do pequeno”, cerca de 68 mil pequenos negócios devem se beneficiar com o aumento das vendas para a data. Desse total, 36,7 mil são micro e pequenas empresas (54%) e 31,4 mil são Microempreendedores Individuais (46%).

“Cada vez mais consumidores brasileiros estão se acostumando a esperar pela Black Friday para realizar compras. A expectativa por descontos significativos leva muitas pessoas a adiarem as compras para novembro e algumas até antecipam as compras de Natal”, explica o coordenador de pesquisas do Sebrae-SP, Felipe Ferreira Barros.

A pesquisa retrata bem esse cenário. Dados mostram que 47% dos consumidores começam a pesquisar suas compras de Black Friday com um a três meses de antecedência, demonstrando um comportamento planejado e estratégico na busca por melhores oportunidades. Além disso, 20% a 24% iniciam as pesquisas entre quatro e seis meses antes, reforçando que boa parte do público se antecipa ao período promocional.