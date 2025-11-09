Um motorista de aplicativo de 46 anos foi morto a tiros e teve o carro incendiado, na noite deste sábado (8), em uma estrada de terra em Conchas, na região de Botucatu. O caso foi registrado no plantão policial como homicídio, e será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), uma testemunha contou à Polícia Militar (PM) que avistou três homens conversando ao lado do veículo e, na sequência, ouviu o barulho de disparos de arma de fogo e viu um deles caindo e outros dois correndo.

Ainda conforme o relato dessa testemunha, logo depois, os dois suspeitos deixaram o local em uma moto e chamas tomaram conta do automóvel, atingindo parcialmente a vítima. A Polícia Científica foi acionada para a perícia e o corpo foi conduzido ao IML.