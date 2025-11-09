Um jovem de 26 anos, que estava procurado pela Justiça, foi preso pela Polícia Civil, neste domingo (9), em Bauru, após ameaçar a companheira e quebrar o aparelho celular dela. Ele foi condenado por maus-tratos a uma filha recém-nascida, de outro relacionamento, e tinha um mandado de prisão em aberto para o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), após a atual companheira do suspeito procurar o plantão da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru para registrar os crimes de ameaça e dano, os policiais civis constataram a pendência judicial e, sob o comando do delegado plantonista Roberto Cabral Medeiros, detiveram o jovem em sua casa.

Ele foi preso em razão de um mandado de prisão expedido pela Justiça de Presidente Prudente, após ser condenado por não proporcionar cuidados de higiene a uma filha recém-nascida, em 2019, o que resultou em problemas de infecção e desidratação, e também por negligenciar a segurança dela, que caiu e sofreu hemorragia intracraniana.