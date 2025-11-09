Um trator avaliado em aproximadamente R$ 70 mil, que havia sido furtado no último dia 6 de novembro, em Bauru, foi localizado pela Polícia Civil, no fim da tarde desta sexta-feira (7), em uma fazenda às margens da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Iacanga, na zona rural de Arealva (41 quilômetros de Bauru). As investigações prosseguem visando à identificação dos autores do crime.

Segundo o registro policial, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) da Delegacia de Arealva receberam a informação de que o maquinário furtado poderia estar escondido na região e iniciaram as diligências para tentar localizá-lo.

Durante as buscas, as equipes encontraram o trator, com uma roçadeira acoplada, em meio a uma plantação de eucaliptos que fica em uma área de cerca de 110 alqueires, em uma fazenda. A Polícia Científica realizou a perícia e os maquinários foram entregues ao proprietário.