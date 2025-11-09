09 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ESCONDIDO EM AREALVA

Polícia Civil localiza um trator de R$ 70 mil furtado em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil/Divulgação
Equipes encontraram o trator, com uma roçadeira acoplada, em meio a uma plantação de eucaliptos que fica em uma área de cerca de 110 alqueires, em uma fazenda
Equipes encontraram o trator, com uma roçadeira acoplada, em meio a uma plantação de eucaliptos que fica em uma área de cerca de 110 alqueires, em uma fazenda

Um trator avaliado em aproximadamente R$ 70 mil, que havia sido furtado no último dia 6 de novembro, em Bauru, foi localizado pela Polícia Civil, no fim da tarde desta sexta-feira (7), em uma fazenda às margens da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Iacanga, na zona rural de Arealva (41 quilômetros de Bauru). As investigações prosseguem visando à identificação dos autores do crime.

Segundo o registro policial, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) da Delegacia de Arealva receberam a informação de que o maquinário furtado poderia estar escondido na região e iniciaram as diligências para tentar localizá-lo.

Durante as buscas, as equipes encontraram o trator, com uma roçadeira acoplada, em meio a uma plantação de eucaliptos que fica em uma área de cerca de 110 alqueires, em uma fazenda. A Polícia Científica realizou a perícia e os maquinários foram entregues ao proprietário.

Com a recuperação do trator, de acordo com o delegado Roberto Cabral Medeiros, responsável pelas investigações, os trabalhos de apuração irão se concentrar, agora, na identificação dos responsáveis pelo furto para que possam ser responsabilizados na esfera penal.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários