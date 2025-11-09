Dois homens com mandados de prisão em aberto foram detidos pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (7), em Bauru, durante a Operação Panóptico. As ações foram realizadas por equipes do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

O primeiro caso ocorreu por volta das 18h da última sexta-feira (7), no Parque Paulista. Em patrulhamento, os policiais abordaram um homem e, após consulta criminal, identificaram que havia contra ele um mandado de prisão expedido pelo crime de roubo, com pena em regime fechado. O detido foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde o mandado foi formalmente cumprido, permanecendo à disposição da Justiça.

Pouco antes, às 17h30 deste sábado (8), outra equipe do 13º Baep abordou um homem na região Central de Bauru. Nada de ilícito foi encontrado, porém a consulta ao Sistema Muralha revelou mandado de prisão em aberto pelo crime de falsificação de selo ou sinal público. Ele também foi conduzido à CPJ, onde a ordem judicial foi cumprida.

Tráfico