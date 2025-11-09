Uma discussão que teria sido movida por ciúme terminou em tragédia na madrugada deste domingo (9), na zona rural de Lucianópolis. Um homem de 26 anos morreu após ser atingido por um golpe de faca desferido pela própria irmã, uma adolescente de 17 anos.

Com base em boletim de ocorrência, o Blog do Jader Santos informou que dois consumiam bebida alcoólica em casa, na companhia de um terceiro, que deixou o local antes do início da briga.

A adolescente relatou à Polícia Militar que foi agredida com socos e tapas pelo irmão. Ela, então, pegou uma faca na cozinha e o atingiu no abdômen, consta do registro.