Uma discussão que teria sido movida por ciúme terminou em tragédia na madrugada deste domingo (9), na zona rural de Lucianópolis. Um homem de 26 anos morreu após ser atingido por um golpe de faca desferido pela própria irmã, uma adolescente de 17 anos.
Com base em boletim de ocorrência, o Blog do Jader Santos informou que dois consumiam bebida alcoólica em casa, na companhia de um terceiro, que deixou o local antes do início da briga.
A adolescente relatou à Polícia Militar que foi agredida com socos e tapas pelo irmão. Ela, então, pegou uma faca na cozinha e o atingiu no abdômen, consta do registro.
Ainda de acordo como BO, após o golpe, a jovem chamou a mãe que estava na residência e acionou a polícia tentando socorrer o irmão, que não resistiu enquanto era levado ao hospital em Duartina.
A faca com vestígios de sangue foi apreendida. A adolescente foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde o caso foi registrado. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru.
O velório acontece em Alvinlândia, onde o sepultamento será realizado às 15h deste domingo. Em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nomes não foram divulgados.