O que era para ser apenas um corte de cabelo terminou em furto, perseguição e recuperação de moto na noite deste sábado (8), em Bauru. Um morador do Pousada da Esperança de 24 anos deixou sua Honda Falcon preta estacionada na rua e, ao sair do barbeiro, percebeu que o veículo havia desaparecido.

A vítima acionou a Polícia Militar e, durante patrulhamento pelo bairro, uma equipe do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) avistou uma motocicleta com as mesmas características. Quando os policiais se aproximaram, o condutor fugiu. Pouco depois, a vítima abordou a equipe para informar que o possível autor do furto estava em uma pizzaria de garagem do bairro.

No local, os policiais encontraram o suspeito com a chave da moto. Ao ser questionado inicialmente pela equipe, ele confessou ter furtado o veículo e indicou onde o havia escondido: em um matagal, consta do boletim de ocorrência (BO). A moto foi recuperada e devolvida ao dono.