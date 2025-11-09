Os motociclistas podem aproveitar rotas como a que leva ao Cuesta Café e ao mirante do Gigante Deitado, além de outras trilhas de moto de estrada disponíveis em aplicativos como o Wikiloc.

Pardinho é um destino popular para mototurismo devido às suas estradas cênicas, especialmente na região da serra da Cuesta, e por ter pontos de encontro como o Cuesta Café.

Principal atrativo do eixo turístico da Cuesta Paulista, está a uma altitude de 976 metros acima do nível do mar. É a maior e mais emocionante tirolesa da região, com 800 metros de comprimento, sendo divididos em 3 lances.

De tirar o fôlego, não somente pela adrenalina, mas também pela deslumbrante vista para as montanhas que formam o Gigante adormecido. E para os corajosos que fizerem a descida, há um mirante ao final do terceiro lance, onde o turista ainda terá o prazer de admirar e fotografar esse belíssimo complexo geológico, enquanto aguarda o retorno ao ponto inicial, que é feito com o transporte Pau de Arara.

O local é perfeito para contemplação e todos os estilos de viajantes, sejam eles, aventureiros, românticos, apreciadores da natureza, famílias, grupos escolares ou melhor idade. A visitação é gratuita, sendo cobrado apenas o ingresso daqueles que forem fazer a descida.