Pardinho é um destino popular para mototurismo devido às suas estradas cênicas, especialmente na região da serra da Cuesta, e por ter pontos de encontro como o Cuesta Café.
Os motociclistas podem aproveitar rotas como a que leva ao Cuesta Café e ao mirante do Gigante Deitado, além de outras trilhas de moto de estrada disponíveis em aplicativos como o Wikiloc.
TIROLESA GIGANTE
Principal atrativo do eixo turístico da Cuesta Paulista, está a uma altitude de 976 metros acima do nível do mar. É a maior e mais emocionante tirolesa da região, com 800 metros de comprimento, sendo divididos em 3 lances.
De tirar o fôlego, não somente pela adrenalina, mas também pela deslumbrante vista para as montanhas que formam o Gigante adormecido. E para os corajosos que fizerem a descida, há um mirante ao final do terceiro lance, onde o turista ainda terá o prazer de admirar e fotografar esse belíssimo complexo geológico, enquanto aguarda o retorno ao ponto inicial, que é feito com o transporte Pau de Arara.
O local é perfeito para contemplação e todos os estilos de viajantes, sejam eles, aventureiros, românticos, apreciadores da natureza, famílias, grupos escolares ou melhor idade. A visitação é gratuita, sendo cobrado apenas o ingresso daqueles que forem fazer a descida.
No espaço não é servido refeições, no entanto, o Bar Deck 976 que fica dentro da propriedade, serve drinques e porções, além das diversas opções de restaurantes ao redor.
Funcionamento aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h e não é preciso agendar horário, a descida é por ordem de chegada. A idade mínima é de 3 anos e mínimo de 15 kg.
TRÊS PEDRAS
Localizada em uma fazenda no município de Bofete, fica aproximadamente a 25 minutos da Tirolesa do Gigante. O lugar é incrível e cheio de lendas e mistérios.
Além disso possui a Trilha das Nascentes, feita no rio da região, duas pequenas cachoeiras, ideais para se refrescar nos dias de calor. Existe também a possibilidade de acampar. Possui estrutura com banheiros e ducha fria.
ROTEIROS DE QUADRICICLO
Os Passeios de Quadriciclos são operados pela Roder's Turismo e os roteiros, embora sejam contemplativos são regados de muita aventura e adrenalina.
Você sem dúvida irá se surpreender com a emoção de pilotar um veículo Of-road 4x4 em meio a uma natureza exuberante, paisagens únicas e inesquecíveis.
A primeira parada já é um espetáculo indescritível. Durante essa aventura, enquanto você dirige o veículo, um guia experiente irá acompanhá-lo(a) em uma moto, para conduzir o passeio de modo seguro e orientar todo o trajeto.
PASSEIOS DE UTV
Os Passeios de UTV são operados pela Roder's Turismo e os roteiros, embora sejam contemplativos, são regados de muita aventura e adrenalina. Você sem dúvida irá se surpreender com a emoção de pilotar um veículo Of-road 4x4 (com gaiola) em meio a uma natureza exuberante, paisagens únicas e inesquecíveis.
A primeira parada já é um espetáculo indescritível, com certeza suas fotos farão muito sucesso!
Durante essa aventura, enquanto você dirige o veículo, um guia experiente irá acompanhá-lo(a) em uma moto, para conduzir o passeio de modo seguro e orientar todo o trajeto.
Dicas e considerações
Condição das estradas: É importante verificar a condição das estradas antes de ir, pois alguns trechos podem ter buracos.
Roteiros: Procure roteiros que incluam o Cuesta Café e o Gigante Deitado, pois são os pontos mais procurados.
Informação: Use aplicativos de navegação e plataformas de trilhas para planejar sua rota e encontrar informações sobre as estradas e os pontos de parada
Ecoparque Pedra do Índio
Embora o atrativo esteja localizado, em um dos extremos do município de Botucatu, bem na divisa com o município de Bofete e próximo da divisa com o município de Pardinho, é um local de fácil acesso, na rota do eixo turístico e que os visitantes de Pardinho não podem deixar de conferir!
Uma das rochas do paredão no principal mirante se assemelha a um rosto olhando para baixo, que com a dose correta de imaginação, se transforma no rosto de um índio.
O Ecoparque Pedra do Índio se privilegia por também estar em um dos mais belos locais desta região conhecida como Cuesta Paulista. O local reserva diversas opções de atividades ao ar livre. São trilhas, grutas, rapel, acampamentos, mirantes, empório rural, animais do sítio, além de um forte ponto de encontro para aventureiros da região, como ciclistas, motoqueiros, jipeiros, entre outros, sem deixar de falar do delicioso café da manhã do sítio que é servido por eles e que também pode ser entregue com toda comodidade no Chalé Nascer do Sol. (Encomendar previamente)
Para conhecer mais sobre o Ecoparque, consulte o site https://pedradoindiobotucatu.com.br/
Centro de Cultura Max Feffer
Centro comunitário e cultural da região. Construído em uma praça pública cedida pela Prefeitura Municipal, o Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade traz, em sua concepção, uma série de técnicas inovadoras dos chamados “edifícios verdes”, e destaca-se por sua cobertura desenvolvida com bambu.
O projeto, assinado pela arquiteta Leiko Motomura, é reconhecido mundialmente como exemplo de construção sustentável, e atrai visitantes do Brasil e do exterior, tendo recebido a certificação Leadership in Energy and Environmental Design - LEED, concedida pela United States Green Building Council, e menção honrosa na 8º Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, realizada em 2009.
Você provavelmente não sabia que aqui em Pardinho poderia encontrar a maior viola do Brasil! Olha que bacana, ela foi cedida pela família do grande Tião Carreiro e está exposta no Centro de Cultura Max Feffer.
Mais roteiro
Cuesta Café: É um ponto de encontro para motociclistas, com vista panorâmica da serra. Tem opções de alimentação e um deck para paisagens da Cuesta.
Gigante Deitado: Um ponto onde se pode observar a formação rochosa que lembra a silhueta de um homem deitado.
Caminhos e trilhas: A região oferece diversas rotas para explorar de moto, tanto de estrada quanto de terra, como as que conectam a Pardinho a Bofete, Carlópolis e Mambore.