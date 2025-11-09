Santa Cruz do Rio Pardo - Durante operação visando ao cumprimento das normas da Piracema, vigentes desde o último dia 1, equipe da Polícia Militar Ambiental flagrou, neste sábado (8), um estoque de peixes não declarado em um imóvel no Núcleo Residencial Osvaldo Cortela, em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru). O responsável foi autuado e o pescado foi apreendido e doado a uma entidade assistencial da cidade.

De acordo com informações da Polícia Ambiental, como parte de fiscalização ambiental integrada às Operações “Impacto” e “Piracema 2025/2026 – 2ª Fase”, os policiais ambientais vistoriaram o local e constataram divergência entre o peso declarado e o pescado efetivamente armazenado em um freezer.

No total, foram apreendidos 8,112 kg de peixe da espécie mandi não declarados, configurando, segundo a polícia, a infração ambiental de “armazenar pescado proveniente da pesca proibida”. O responsável recebeu um auto de infração no valor de R$ 3.486,72 e os peixes foram destinados ao Lar São Vicente de Paulo.