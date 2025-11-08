08 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ACIDENTE TRÁGICO

Motociclista morre ao colidir em árvore e lixeira em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um motociclista de 25 anos morreu, por volta das 2h30 da madrugada deste sábado (8), após um acidente de trânsito registrado na quadra 28 da rua Alto Juruá, em Bauru. O veículo, uma CB 300F Twister, colidiu contra uma árvore e posteriormente em uma lixeira, segundo a Polícia Militar (PM).

Ainda de acordo com a corporação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, que estava sozinha na moto e não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias da colisão serão apuradas pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários