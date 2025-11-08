Um motociclista de 25 anos morreu, por volta das 2h30 da madrugada deste sábado (8), após um acidente de trânsito registrado na quadra 28 da rua Alto Juruá, em Bauru. O veículo, uma CB 300F Twister, colidiu contra uma árvore e posteriormente em uma lixeira, segundo a Polícia Militar (PM).

Ainda de acordo com a corporação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, que estava sozinha na moto e não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias da colisão serão apuradas pela Polícia Civil.