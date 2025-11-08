Piratininga - Um motociclista de 41 anos, que não teve o nome divulgado, morreu, no final da noite desta sexta-feira (7), após tombar a moto que conduzia na altura do quilômetro 244 da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Piratininga (13 quilômetros de Bauru).
De acordo com site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e Policiamento Rodoviário, o homem conduzia uma Yamaha MT-09 no sentido Bauru-Piratininga quando, por volta das 23h10, por razões a serem esclarecidas, tombou na pista durante a chuva.
A moto foi encontrada por equipe de inspeção de tráfego da concessionária caída sobre a faixa 2, com ralados na lateral esquerda, mas sem marcas de colisão traseira ou frontal. O motociclista foi localizado no canteiro lateral, já sem vida, ao lado da defensa metálica.
A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e o corpo do homem, que era morador de Piratininga, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para o exame necroscópico. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.