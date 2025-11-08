A Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Bauru (Semab) promovem a campanha educativa 'Atropelamento Zero A Fauna pede Passagem'. A realização é do Jardim Botânico e do Zoológico, com a proposta de conscientizar a população sobre os cuidados para evitar o atropelamento de animais silvestres nas estradas rurais, principalmente as que ficam no entorno dos parques municipais.
Ao longo dos anos, a equipe de monitoramento do Jardim Botânico Municipal de Bauru tem registrado diversos casos de atropelamento de animais silvestres nas estradas rurais do seu entorno. Essas vias atravessam o interior da Área de Proteção Ambiental (APA) Vargem Limpa/Campo Novo, incluindo áreas do Jardim Botânico, da Unesp, do IPMet e da Estrada Rural de Kirilândia, que cortam importantes fragmentos de vegetação nativa.
Devido a preocupação com a fauna silvestre, neste mês de outubro o Jardim Botânico Municipal de Bauru e o Zoológico Municipal de Bauru iniciam uma campanha educativa denominada 'Atropelamento Zero - A Fauna pede Passagem', visando a prevenção de atropelamento de animais silvestres em estradas rurais. A ação busca orientar motoristas e frequentadores dessas estradas a redobrar a atenção para evitar atropelamentos. Placa foram colocadas nas estradas rurais desta região para mostrar a importância do cuidado com os animais silvestres.
Outra ação da campanha estimula a comunidade a colaborar por meio do registro fotográfico de animais atropelados, enviando as imagens e a localização do incidente ao Jardim Botânico de Bauru. As imagens de animais encontrados atropelados nesta região devem ser enviadas para o Jardim Botânico pelo WhatsApp (14) 3281-3358.
A pessoa deve mandar, se possível, as informações sobre a localização aproximada de onde foi encontrado o animal. As informações coletadas, com o apoio da população, formarão um banco de dados, que permitirá o mapeamento dos atropelamentos, identificando pontos críticos, frequência dos acidentes e espécies mais afetadas.
Essas informações serão fundamentais para propor medidas de mitigação mais eficazes, como implantação de passagens de fauna, redução de velocidade e outras ações que diminuam o impacto sobre a fauna local. A campanha foi concebida como uma ação contínua.
Armadilha fotográfica
Uma das grandes inspirações para a realização da campanha foi o extenso registro feito pela equipe do Jardim Botânico de Bauru por meio da instalação de armadilhas fotográficas e de registros obtidos durante atividades de campo, pesquisa e monitoramento da reserva.
Os registros revelam a presença de uma rica fauna silvestre, incluindo espécies como tamanduá-mirim, cachorro-do-mato, cutia, capivara, irara, tatu-galinha, quati, cuíca, ouriço, diversas espécies de serpentes, tamanduá-bandeira e onça-parda.