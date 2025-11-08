A Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Bauru (Semab) promovem a campanha educativa 'Atropelamento Zero A Fauna pede Passagem'. A realização é do Jardim Botânico e do Zoológico, com a proposta de conscientizar a população sobre os cuidados para evitar o atropelamento de animais silvestres nas estradas rurais, principalmente as que ficam no entorno dos parques municipais.

Ao longo dos anos, a equipe de monitoramento do Jardim Botânico Municipal de Bauru tem registrado diversos casos de atropelamento de animais silvestres nas estradas rurais do seu entorno. Essas vias atravessam o interior da Área de Proteção Ambiental (APA) Vargem Limpa/Campo Novo, incluindo áreas do Jardim Botânico, da Unesp, do IPMet e da Estrada Rural de Kirilândia, que cortam importantes fragmentos de vegetação nativa.

Devido a preocupação com a fauna silvestre, neste mês de outubro o Jardim Botânico Municipal de Bauru e o Zoológico Municipal de Bauru iniciam uma campanha educativa denominada 'Atropelamento Zero - A Fauna pede Passagem', visando a prevenção de atropelamento de animais silvestres em estradas rurais. A ação busca orientar motoristas e frequentadores dessas estradas a redobrar a atenção para evitar atropelamentos. Placa foram colocadas nas estradas rurais desta região para mostrar a importância do cuidado com os animais silvestres.