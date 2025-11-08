08 de novembro de 2025
IPPON

Judocas de Bauru conquistam vaga no Meeting SC em Blumenau

Equipe reunida em torneio
A Associação Caminaga de Arte s Marciais de Bauru obteve excelente desempenho na Seletiva realizada no dia 1º de novembro, em São Bernardo do Campo (SP), garantindo a classificação de cinco atletas para o Meeting SC, um dos principais eventos do judô de base nacional.

O torneio será disputado entre os dias 14 e 16 de novembro, na cidade de Blumenau (SC), reunindo os melhores judocas dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A Caminaga participou da seletiva com 12 competidores, que demonstraram excelente nível técnico e espírito esportivo.

O resultado é fruto do comprometimento dos atletas, do trabalho da equipe técnica e do apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL), parceira da associação em suas ações de desenvolvimento esportivo.

Com esse desempenho, a Caminaga reafirma seu papel como referência na formação de jovens atletas e na promoção dos valores do judô.

