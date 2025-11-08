Bauru será palco, neste sábado (8), às 22h, de um dos eventos universitários mais aguardados do ano: a formatura da Medicina da USP, que promete transformar a cidade em cenário de um megaespetáculo no estilo dos grandes festivais internacionais. Realizada pela Ticomia Formaturas, a celebração no Canarim Hall terá a estreia de um palco inédito inspirado em Dubai, marcado por cenografia futurista, tecnologia de ponta e efeitos visuais grandiosos. A estrutura será o novo padrão da temporada 2026 da empresa.

A festa contará com o Ticoland, conceito que vem ganhando destaque nacional e segue referências de festivais como Tomorrowland, combinando ambientação imersiva, performances, shows e experiências sensoriais que elevam o formato das formaturas ao patamar de entretenimento de grande porte. A proposta é proporcionar uma noite memorável para cerca de mil convidados, com clima de festival, interação, emoção e impacto visual.

Além das atrações culturais, o evento também movimenta a economia local, impulsionando setores como hotelaria, alimentação, transporte e serviços, além de reforçar Bauru como polo para grandes experiências universitárias e eventos de alto padrão. Nascida em Bauru, a Ticomia Formaturas acumula 32 anos de atuação, sendo hoje a maior empresa do segmento no Brasil, com experiências já entregues em mais de 300 cidades. Reconhecida pela grandiosidade, segurança e excelência operacional, a marca consolidou um modelo que transforma formaturas em eventos épicos e inesquecíveis.