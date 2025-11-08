Moradores e comerciantes da região do Altos da Cidade, em Bauru, estão sendo vítimas de um novo golpe telefônico aplicado por criminosos que se passam por integrantes de facções criminosas. O esquema, que tem causado medo, envolve ameaças e a exigência de pagamentos via Pix para que as vítimas "fiquem em paz".

De acordo com uma advogada moradora do bairro, o golpista entrou em contato há cerca de 20 dias se apresentando como funcionário de uma empresa de segurança privada que supostamente atuaria na região.

Durante a ligação, ele demonstrou ter acesso a diversas informações pessoais corretas, como nomes de familiares e vizinhos, endereço e até detalhes sobre a recente onda de furtos que realmente vem preocupando os moradores.