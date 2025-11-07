Um jovem de 23 anos, com passagem por tráfico, foi flagrado por policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, na manhã desta sexta-feira (7), vendendo drogas no Parque Roosevelt. Com ele, foram apreendidos diversos pinos com cocaína e valores em dinheiro.

As equipes faziam policiamento preventivo especializado nas regiões do Roosevelt e Parque Primavera quando avistaram o suspeito em frente a um terreno na rua Eduardo Ruiz. Ele correu ao perceber a aproximação das viaturas, mas acabou detido.

Na bolsa que o jovem carregava, os policiais civis encontraram os pinos com cocaína e dinheiro. Ele admitiu que vendia entorpecentes no local e revelou que era reincidente no crime. Conduzido à Deic, foi autuado em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.