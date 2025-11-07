O Ministério Público do Trabalho (MPT) determinou que a Vigilância Sanitária e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) investiguem as circunstâncias do acidente que resultou na morte do funcionário da Emdurb, Edmilson Vieira Bueno, 58 anos. O trabalhador sofreu uma queda de aproximadamente 2,5 metros enquanto atuava na reforma do refeitório do Terminal Rodoviário de Bauru, no último dia 21 de outubro, e morreu uma semana depois.

O despacho do MPT (procedimento nº 001482.2025.15.001/2) classifica o caso como acidente de trabalho típico e determina que a Vigilância Sanitária realize uma ação de fiscalização no local, analisando o ambiente e a rotina de trabalho conforme as Normas Regulamentadoras. O órgão deverá identificar possíveis irregularidades que possam ter contribuído para o acidente e propor medidas para evitar novas ocorrências. O prazo para conclusão da análise é de 60 dias.

O Cerest terá de acompanhar o processo, dando suporte técnico, monitorarando a fiscalização e, se necessário, encaminhará informações ao Ministério da Saúde. Ao final, tanto a Vigilância Sanitária quanto o Cerest deverão informar ao MPT as providências adotadas.



