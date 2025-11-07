Iacanga - Um motorista profissional de 60 anos foi flagrado por policiais civis, na manhã desta sexta-feira (7), quando transitava em zigue-zague pelas ruas de Iacanga (50 quilômetros) horas antes de iniciar o seu expediente em uma empresa do município. Ele admitiu que havia ingerido bebida alcoólica em um bar e foi autuado por embriaguez ao volante.

De acordo com o registro policial, durante diligências, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) da Delegacia de Iacanga se depararam com um carro andando em zigue-zague por ruas centrais, com as rodas tocando as guias das calçadas, colocando em risco condutor, pedestres e outros motoristas.

O homem foi abordado pelos policiais civis e, questionado, inicialmente negou ter ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica. Logo depois, conforme o registro policial, acabou admitindo que havia bebido três latas de cerveja em um bar e que iniciaria o expediente como motorista profissional em uma empresa do município por volta das 15h.