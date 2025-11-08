Acontece com você de, horas depois de lavar os cabelos, começar a notar o couro cabeludo oleoso? Essa condição é mais comum do que você imagina, sobretudo em locais quentes como nossa cidade. Mas o calor é só uma das possíveis causas. Há várias outras, e, claro, os cuidados para se tratar o couro cabeludo. Leia para saber mais!
Por que nosso couro cabeludo fica oleoso?
O couro cabeludo oleoso é algo bem comum e pode ter várias causas. A oleosidade vem principalmente da produção de sebo pelas glândulas sebáceas do couro cabeludo. Esse sebo tem função importante: proteger, hidratar e lubrificar a pele e os fios. Mas quando essa produção está desregulada, a oleosidade pode se tornar uma questão bem incômoda. Conheça as causas mais comuns de ter oleosidade no couro cabeludo:
1. Tendência à pele oleosa
Pessoas com pele predisposição a ter pele oleosa tendem a ter também o couro cabeludo mais oleoso. Afinal, a produção de sebo é regulada por hormônios andrógenos (como a testosterona), por isso, é comum que adolescentes e pessoas com alterações hormonais tenham mais oleosidade. Fatores genéticos influenciam bastante.
2. Falta de higiene ou lavagem inadequada
Lavar o cabelo com pouca frequência permite o acúmulo de sebo, suor, sujeira e resíduos de produtos, deixando o couro cabeludo pesado e oleoso. Assim como o excesso de lavagem e uso de produtos muito fortes pode ter o efeito oposto, pois o couro cabeludo entende que está "ressecado" e produz ainda mais óleo para compensar.
3. Calor excessivo e clima quente
Altas temperaturas estimulam a produção de suor e sebo. Em dias muito quentes, ou se você usa bonés, capacetes ou toucas com frequência, a umidade no couro cabeludo aumenta, o que favorece o aumento da oleosidade. Dias úmidos e chuvosos também tendem a aumentar a oleosidade.
4. Uso excessivo de produtos capilares
Finalizadores, óleos, cremes, sprays, mousses e até xampus podem acumular resíduos que deixam o couro cabeludo mais oleoso. Quando aplicados diretamente na raiz ou se você usa itens inadequados para seu tipo de cabelo, há altas chances de obstruir os poros e aumentar a produção de óleo.
5. Estresse
O estresse altera os níveis hormonais e aumenta a produção de sebo. Além disso, ele pode agravar quadros como dermatite seborreica.
6. Dermatite seborreica
A dermatite seborreica é uma condição inflamatória crônica que afeta o couro cabeludo, gerando oleosidade excessiva, coceira, vermelhidão e caspa.
7. Desequilíbrio na rotina de cuidados
Não enxaguar bem o xampu ou condicionador, trocar muito de produto, ou usar shampoos excessivamente hidratantes (quando não são necessários) causa desequilíbrio no couro cabeludo. O ideal é sempre escolher produtos adequados para seu tipo de couro cabeludo (não só para o comprimento dos fios).
Qual é a relação entre couro cabeludo e caspa?
Nem todo mundo que tem cabelo oleoso vai ter caspa. Como você viu, a caspa é um dos sintomas da dermatite seborreica, causada por uma reação exagerada do organismo a um fungo chamado Malassezia, que vive na pele, mas pode se proliferar em ambientes mais oleosos.
O excesso de oleosidade no couro cabeludo pode causar problemas?
Além da questão estética, o excesso de oleosidade pode entupir poros, prejudicando o crescimento e favorecendo a queda. Fora esses pontos, a oleosidade pode levar à dermatite seborreica, sem contar a questão do incômodo causado pela coceira. Por isso, se você tem notado muita oleosidade, busque ajuda médica.
Seu dermatologista pode indicar a você produtos para tratar a oleosidade com mais eficiência, shampoos próprios para seu tipo de cabelo e tratamentos, caso haja dermatite seborreica. Quanto antes o tratamento, melhor. Assim, você evita queda de cabelo prolongada!
Um forte abraço e até o próximo domingo,
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027