Acontece com você de, horas depois de lavar os cabelos, começar a notar o couro cabeludo oleoso? Essa condição é mais comum do que você imagina, sobretudo em locais quentes como nossa cidade. Mas o calor é só uma das possíveis causas. Há várias outras, e, claro, os cuidados para se tratar o couro cabeludo. Leia para saber mais!

Por que nosso couro cabeludo fica oleoso?

O couro cabeludo oleoso é algo bem comum e pode ter várias causas. A oleosidade vem principalmente da produção de sebo pelas glândulas sebáceas do couro cabeludo. Esse sebo tem função importante: proteger, hidratar e lubrificar a pele e os fios. Mas quando essa produção está desregulada, a oleosidade pode se tornar uma questão bem incômoda. Conheça as causas mais comuns de ter oleosidade no couro cabeludo: