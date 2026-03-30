Condenado com trânsito em julgado (quando se esgotam todos os recursos) por crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo cometidos na cidade de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), e após sete meses considerado foragido, o conhecido radialista e apresentador Elias Matogrosso foi preso na semana passada, em sua casa em Avaré, para dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária I de Bauru.

Ele foi alvo de uma ação penal ajuizada pelo Ministério Público (MP) após ameaçar dois comerciantes de Lençóis Paulista, em novembro de 2020, com uma pistola Imbel de calibre .45., durante uma cobrança de dívida por serviços supostamente não prestados. Na ocasião, Elias também efetuou um disparo dentro do estabelecimento comercial, além de realizar ameaças através do telefone.

Em março de 2022, ele foi condenado pela Justiça a pena de três meses de detenção por ameaças e dois anos de reclusão em regime aberto pelo disparo de arma de fogo. As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária. Houve recurso e, em agosto, a sentença foi parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça (TJ).