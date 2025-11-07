07 de novembro de 2025
CONDUTOR FOI PRESO

Força Tática da PM recupera moto furtada há quase um ano em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
Uma equipe de Força Tática do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (PM) recuperou, na noite desta quinta-feira (6), uma motocicleta Honda CG Titan vermelha que havia sido furtada há quase um ano em Bauru. O condutor foi preso e autuado em flagrante por receptação e permaneceu à disposição da Justiça.

A viatura em patrulhamento de rotina abordou o motociclista na rua Santa Paula, no Jardim Redentor, por volta das 22h45, após ele demonstrar nervosismo, de acordo com o registro policial.

Na vistoria, os policiais constataram que a moto ostentava placa divergente da original e, após consulta ao chassi, descobriram que ela havia sido furtada em 28 de dezembro de 2024, em Bauru.

O condutor alegou que havia adquirido o veículo, via Marketplace do Facebook, pelo valor de R$ 2 mil. A ocorrência foi apresentada no plantão policial e ele foi autuado pelo delegado plantonista por receptação. A moto foi devolvida à sua proprietária.

