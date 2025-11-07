Uma equipe de Força Tática do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (PM) recuperou, na noite desta quinta-feira (6), uma motocicleta Honda CG Titan vermelha que havia sido furtada há quase um ano em Bauru. O condutor foi preso e autuado em flagrante por receptação e permaneceu à disposição da Justiça.

A viatura em patrulhamento de rotina abordou o motociclista na rua Santa Paula, no Jardim Redentor, por volta das 22h45, após ele demonstrar nervosismo, de acordo com o registro policial.

Na vistoria, os policiais constataram que a moto ostentava placa divergente da original e, após consulta ao chassi, descobriram que ela havia sido furtada em 28 de dezembro de 2024, em Bauru.