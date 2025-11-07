A Prefeitura de Bauru fez um alerta sobre os riscos de tempestade neste fim de semana no estado de São Paulo e montou uma Sala de Situação para o monitoramento na cidade após reunião realizada nesta sexta-feira (7), na sede do Executivo, com a participação da CPFL Paulista, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Os institutos de meteorologia emitiram previsões de chuvas e ventos fortes, que podem começar no final desta sexta e atingir o estado principalmente no sábado (8).

Estiveram presentes no encontro a prefeita Suéllen Rosim, os secretários de Infraestrutura, Pérola Zanotto; do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Cilene Bordezan; de Governo, Renato Purini; e de Comunicação e Eventos, Carlos Agra; o chefe de Gabinete da prefeitura, Leonardo Marcari, a presidente da Emdurb, Gislaine Magrini, o presidente do Departamento de Água e Esgoto (DAE), João Carlos Viegas, o consultor de Relacionamento da CPFL Paulista em Bauru, Carlos Eduardo Camargo, e o subtenente Daniel Batista, do Corpo de Bombeiros de Bauru. A Secretaria de Assistência Social também vai fazer parte dos trabalhos.

As equipes vão acompanhar a situação para emitir alertas, com atuação em conjunto com o Estado, e atuar em casos de alagamentos, quedas de árvores, famílias em situação de risco ou desabrigados, e ainda em casos de queda de energia ou desabastecimento de água, entre outros casos emergenciais.