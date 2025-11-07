No período de 10 a 14 de novembro, o campus USP de Bauru irá proporcionar ao público em geral a Exposição “Oficinas de Artesanatos” do Programa Revivendo 60+.

A coordenadora do programa, Ana Lucia Miqui, informa que a mostra contará com 55 obras em macramê, decoupage, bordados em talheres, mandalas e crochê de 25 expositores, todos alunos participantes das oficinas de artesanato oferecidas pelo Revivendo 60+.

A Exposição “Oficinas de Artesanatos” ficará aberta à visitação de segunda a sexta, com entrada gratuita, das 09h às 16 horas, no Hall de Entrada do Programa Revivendo 60+.