07 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ARTESANATOS

Programa Revivendo 60+ promove Exposição de Artesanatos na USP


| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Horário de visitação, segunda a sexta, das 09h às 16 horas, no Hall de Entrada do Programa Revivendo 60+
Horário de visitação, segunda a sexta, das 09h às 16 horas, no Hall de Entrada do Programa Revivendo 60+

No período de 10 a 14 de novembro, o campus USP de Bauru irá proporcionar ao público em geral a Exposição “Oficinas de Artesanatos” do Programa Revivendo 60+.

A coordenadora do programa, Ana Lucia Miqui, informa que a mostra contará com 55 obras em macramê, decoupage, bordados em talheres, mandalas e crochê de 25 expositores, todos alunos participantes das oficinas de artesanato oferecidas pelo Revivendo 60+.

A Exposição “Oficinas de Artesanatos” ficará aberta à visitação de segunda a sexta, com entrada gratuita, das 09h às 16 horas, no Hall de Entrada do Programa Revivendo 60+.

O campus USP de Bauru localiza-se na Alameda Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila Universitária.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários