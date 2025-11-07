Na segunda-feira (10), às 10h, ocorrerá no interior de São Paulo o lançamento da Campanha Papai Noel dos Correios, uma das maiores ações de Natal do País. A ação acontecerá na Creche São Paulo, em Bauru/SP, com a presença de alunos da instituição e do Papai Noel.

No evento, as crianças entregarão suas cartinhas ao Bom Velhinho, que estará acompanhado do superintendente estadual dos Correios, Guilherme Alves Barbosa, do Coral Encanto Postal, e da carismática mascote carteira Maria Cristina, a "carteirita".