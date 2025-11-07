Na segunda-feira (10), às 10h, ocorrerá no interior de São Paulo o lançamento da Campanha Papai Noel dos Correios, uma das maiores ações de Natal do País. A ação acontecerá na Creche São Paulo, em Bauru/SP, com a presença de alunos da instituição e do Papai Noel.
No evento, as crianças entregarão suas cartinhas ao Bom Velhinho, que estará acompanhado do superintendente estadual dos Correios, Guilherme Alves Barbosa, do Coral Encanto Postal, e da carismática mascote carteira Maria Cristina, a "carteirita".
Há 36 anos a campanha Papai Noel dos Correios recebe e disponibiliza cartinhas escritas por crianças da sociedade e de instituições de ensino, matriculadas até o 5º ano do fundamental, para adoção da sociedade. As cartas podem ser adotadas no blog da campanha: https://blognoel.correios.com.
Confira o cronograma da campanha no interior de São Paulo:
- Lançamento: 10/11/25, segunda-feira.
- Envio das cartas: até 5/12/25
- Adoção das cartas: até 19/12/25
- Recebimento dos presentes: até 19/12/25
Os Correios convidam a sociedade a apoiar esta ação que faz o Natal de milhares de crianças mais feliz. Mais informações estão disponíveis no endereço eletrônico: https://blognoel.correios.com.
Campanha Papai Noel dos Correios 2025 - lançamento
Data: 10/11/2025, segunda-feira.
Horário: 10h
Local: Creche São Paulo – Rua Gaudêncio Piola, 5-25, Vila São Paulo, Bauru/SP.
Credenciamento de imprensa
Veículos de imprensa devem solicitar credenciamento prévio, indicando os nomes e número da identidade (RG) dos profissionais até sexta-feira (7), pelo e-mail imprensaspi@correios.com.br ou pelos telefones (14) 3108-4020/4025/4026.