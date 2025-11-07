Formado por jogadoras das faixas etárias 45+, 58+ e 68+, o projeto inclusivo Somos Vôlei Bauru se prepara para a decisão estadual da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) e três finais pela Liga de Bauru – que tem abrangência regional.

No dia 15 de novembro, sábado e feriado nacional, o time do técnico Carlos Lenta decide o 45+ da Liga de Bauru em triangular que inclui Igaraçu do Tietê e Salto Grande. Os duelos ocorrerão no ginásio Darcy César Improta (Jardim Colonial).

Na sequência, com suas três categorias, vai até Itaquaquecetuba para as definições estaduais da Superliga entre os dias 19 e 23. A equipe conseguiu as vagas após conquistar o polo 10 da competição que, desde março, teve Bauru como sede. As oito melhores do estadual vão garantir lugar em decisão nacional.