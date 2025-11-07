Formado por jogadoras das faixas etárias 45+, 58+ e 68+, o projeto inclusivo Somos Vôlei Bauru se prepara para a decisão estadual da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) e três finais pela Liga de Bauru – que tem abrangência regional.
No dia 15 de novembro, sábado e feriado nacional, o time do técnico Carlos Lenta decide o 45+ da Liga de Bauru em triangular que inclui Igaraçu do Tietê e Salto Grande. Os duelos ocorrerão no ginásio Darcy César Improta (Jardim Colonial).
Na sequência, com suas três categorias, vai até Itaquaquecetuba para as definições estaduais da Superliga entre os dias 19 e 23. A equipe conseguiu as vagas após conquistar o polo 10 da competição que, desde março, teve Bauru como sede. As oito melhores do estadual vão garantir lugar em decisão nacional.
Mais troféus em jogo
De volta para casa, o Somos Vôlei Bauru ainda decide o 58+ da Liga de Bauru no dia 29, sábado, com Assis, Areiópolis e Salto Grande – e o 68+ em 6/12, outro sábado, diante de Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru) e Assis.
Em 2025, o Somos Vôlei Bauru soma 61 triunfos em 63 duelos – recorde desde sua implantação, em 2023. Também oferece escolinha gratuita (com vagas preenchidas no momento).
As iniciativas contam com patrocínio de Poloar Ar-Condicionado Bauru, PCA Engenharia Térmica, Onplay Comunicação Integrada e Marketing e Concilig. Apoio: Espaço Georges e Semel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer). Idealização: Associação Garra de Tigre.
Serviço
Treinos do Somos Vôlei Bauru: quartas e sextas-feiras, a partir das 16h, no ginásio Darcy Cesar Improta (Jardim Colonial).
Instagram: @somosvolei.bauru. Contato: (14) 99145-0691.