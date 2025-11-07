Um dos clássicos mais tradicionais do futebol amador local movimenta o Estádio Mirante Ferroviário neste domingo (9). Redentor e Comercial se enfrentam pelas quartas de final da 13ª Copa Semel, às 8h10, em um duelo que promete emoção durante os noventa minutos. As equipes contam com torcidas apaixonadas que irão lotar o estádio.

As fases eliminatórias da competição são disputadas em jogo único, com o desempate acontecendo nos pênaltis caso o tempo regulamentar termine empatado. Parquinho e Tangarás já asseguraram vaga nas semifinais após vencerem no último dia 25 e aguardam os resultados dos confrontos deste domingo para conhecer seus próximos adversários.

Conforme as regras da 13ª Copa Semel, a definição dos confrontos na fase final leva em conta o desempenho das equipes ao longo das etapas anteriores, tornando cada partida crucial e valorizando cada ponto conquistado na busca pelo título.