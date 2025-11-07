Uma nova frente fria, que trará chuva acompanhada de rajadas de vento e descargas elétricas, está prevista para chegar a Bauru e região entre a madrugada desta sexta-feira (7) e sábado (8), de acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).

Já para quem pretende viajar para o Litoral paulista, uma advertência: a Defesa Civil emitiu alerta para um ciclone extratropical, neste final de semana. A orientação é evitar a navegação e os banhistas, as praias. Isso porque, segundo o próprio órgão estadual, os ventos podem ultrapassar os 115 quilômetros por hora.

Bauru e região, que estarão sob efeito da frente fria, serão menos impactados pelos ventos do ciclone, de acordo com o IPMet. Por aqui, eles podem chegar a 95 quilômetros por hora, somando os dois fenômenos meteorológicos.

Boletim do tempo