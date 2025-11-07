Uma nova frente fria, que trará chuva acompanhada de rajadas de vento e descargas elétricas, está prevista para chegar a Bauru e região entre a madrugada desta sexta-feira (7) e sábado (8), de acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).
Já para quem pretende viajar para o Litoral paulista, uma advertência: a Defesa Civil emitiu alerta para um ciclone extratropical, neste final de semana. A orientação é evitar a navegação e os banhistas, as praias. Isso porque, segundo o próprio órgão estadual, os ventos podem ultrapassar os 115 quilômetros por hora.
Bauru e região, que estarão sob efeito da frente fria, serão menos impactados pelos ventos do ciclone, de acordo com o IPMet. Por aqui, eles podem chegar a 95 quilômetros por hora, somando os dois fenômenos meteorológicos.
Boletim do tempo
Segundo o IPMet, nesta sexta-feira o dia começou com pouca nebulosidade e sem chuva no Estado de São Paulo. No decorrer da tarde, ocorre o aumento da nebulosidade, com previsão de pancadas de chuva isoladas, devido à aproximação da frente fria associada a um sistema de baixa pressão no Sul do Brasil. As temperaturas continuarão elevadas durante o período da tarde.
No sábado haverá áreas de chuva, algumas com forte intensidade e acompanhadas por trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento, principalmente entre a madrugada e a manhã. A partir da tarde, a nebulosidade e as chuvas diminuem, começando pelas regiões Oeste e Sul do Estado, causando queda nas temperaturas.
No domingo (9), a frente fria afasta-se do Estado de São Paulo e o tempo volta a ficar estável, com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva na maior parte das regiões do Estado, com exceção da região Leste, onde permanece a previsão de chuvas fracas e chuviscos isolados, com temperaturas em elevação.